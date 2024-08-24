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لبنان

"المستقبل" يقدّم تعازي الحريري برحيل القدومي

Lebanon 24
24-08-2024 | 13:05
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قدّم وفد من "تيار المستقبل" يتقدمه النائب السابق محمد الحجار، تعازي الرئيس سعد الحريري والأمين العام أحمد الحريري، إلى سفير دولة فلسطين أشرف دبور، برحيل القيادي الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي (أبو اللطف).
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وضم الوفد، إلى الحجار، مستشار الأمين العام مختار حيدر، عضوي المكتب السياسي الإعلامي منير الحافي وزياد ضاهر، وعضو المكتب التنفيذي وليد سرحال.

ودوّن وفد "تيار المستقبل" في سجل التعازي في السفارة تقديره لـ"الدور القيادي الذي لعبه الراحل  بصفته من رواد النهضة الوطنية الفلسطينية الذين أفنوا حياتهم في خدمة القضية الفلسطينية وشعبها".
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