ردّ "الحزب" اقترب.. وهذا ما يحصل داخل إسرائيل





وأشارت الهيئة إلى أن التقديرات تشير إلى أن حزب الله عازم على مهاجمة إسرائيل قريبا.

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بالتوازي لفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن نتنياهو وغالانت وهليفي شاركوا بجلسات تقييم أمنية وسط تقدير بهجوم لحزب الله قريبا. أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن نقلا عن مسؤولين إسرائيلين أن "حزب الله" عازم على الرد بمعزل عن مفاوضات القاهرة.وأشارت الهيئة إلى أن التقديرات تشير إلى أن حزب الله عازم على مهاجمة إسرائيل قريبا.بالتوازي لفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن نتنياهو وغالانت وهليفي شاركوا بجلسات تقييم أمنية وسط تقدير بهجوم لحزب الله قريبا.

وكان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله قد أكّد أن ردّ "الحزب" على اغتيال القيادي فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت سيكون قريبا، في وقت توعدت إسرائيل بتوجيه ضربة قاسية إلى لبنان تغير وضع الجبهة الشمالية حال شن حزب الله هجوما نوعيا عليها.