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لبنان
الخطر يتصاعد من لبنان.. طلب عاجل إلى مستوطني كريات شمونة
Lebanon 24
24-08-2024
|
13:48
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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن بلدية مستوطنة "كريات شمونة" الإسرائيلية طلبت من المستوطنين الذين بقوا فيها البقاء بالقرب من المناطق المحمية حتى إشعار آخر، مع ورود تقارير باقتراب ردّ الحزب على مقتل فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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يأتي ذلك وسط ارتفاع منسوب هجمات "حزب الله" التي تستهدف مواقع إسرائيلية في الشمال.
وفي آخر بياناته كان قد أعلن "الحزب" استهداف قوة من الجمع الحربي والاستخبارات العسكرية في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية.
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