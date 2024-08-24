بيانٌ من "الحزب".. هدفٌ إسرائيليّ يتعرّض للقصف

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السّبت، استهداف قوّة من الجمع الحربي والاستخبارات العسكريّة في محيط موقع الراهب الإسرائيلي.

وذكر الحزب أن العمليّة تمّت عند الساعة 19.10 مساء، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة الصاروخيّة.