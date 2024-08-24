كرامي: أطالب بتوضيحات حول عدد المتقدمين من طرابلس لدورة أمن الدولة

ردّ رئيس "تيار الكرامة" النّائب فيصل كرامي على الرّد الذي أصدرهُ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك تعليقاً على بيان نشره كرامي اليوم بشأن نتائج دورة التطويع لصالح المُديرية العامة لأمن الدولة.

Advertisement

وفي بيان ردّه، قال كرامي: "أستغرب أن يأتيني الردّ على ما قلته فيما يتعلّق بحصّة مدينة طرابلس من الدورة المتعلقة بجهاز امن الدولة. ان محتوى ردكم فهو مُبهم وضبابيّ وفعلياً لا يُعتبرُ ردّاً بالمعنى الصحيح للكلمة".

وأضاف: "أنا أطالب رئيس الحكومة بإصدار بيان واضح بالأسماء والتفاصيل يتضمّن موعد الدورة التي أقامها جهاز امن الدولة ومتى أُعلن عنها وفي أي وسائل تم إبلاغ اللبنانيين بذلك، وهل وصل هذا التبليغ الى كل اللبنانيين فعلاً. وأنا أطالب أيضاً بتوضيح عدد المتقدمين من طرابلس الى هذه الدورة وبالتالي عدد الناجحين منهم، وهذا يعني أيضاً عدد الراسبين والعلامات التي حصلوا عليها".



وأكمل: "فوق ذلك أنا أقول بأن المتعارف عليه في بلدنا وفي طرق إدارة دولتنا أن نضع أيّة نتائج مماثلة في ميزان التوازنات الطائفية والمناطقية، فإن وجدناها مُجحفة بشكلٍ بيّنٍ وصريحٍ بحقّ طائفة أو منطقة فإننا نُجري دورة ثانية بكلّ بساطة يكون الهدف منها تصحيح هذا الإجحاف. هذا ما درج عليه رؤساء الحكومات أو معظمهم في مثل هذه الحالات".



وتابع: "وبعد، أتمنى أن يأخذ الرئيس ميقاتي كلامي هذا بسعة صدر وأن يُدرك أنه ليس تصويباً عليه وليس كلاماً ضدّه وإنّما التصويب هو للحقّ والكلام هو من أجلِ طرابلس".



وختم: "وأخيراً، اذا كنت تعتبر يا دولة الرئيس انك قد انصفتَ طرابلس وبأن اهالي طرابلس راضون عن هذا الانصاف، فهذا كل ما نبتغيه من وراء مطالباتنا. أيضاً للحديث تتمة".

ردّ المكتب الإعلاميّ لميقاتي