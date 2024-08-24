فوق صيدا والجنوب.. تحليقٌ مكثف للطائرات الإسرائيليّة

شهدت مناطق لبنانية عديدة، مساء اليوم السبت، تحليقاً مُكثفاً للطيران الحربي الإسرائيليّ على مُستوى منخفض.

وأفاد مواطنون بأنهم رصدوا تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق صيدا، فيما تحدث آخرون عن الأمر نفسه في مناطق الجنوب وإقليم الخروب.