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لبنان

هجومٌ موسّع لإسرائيل ضدّ لبنان.. "ضربة استباقية" وتل أبيب تُبلغ واشنطن بها

Lebanon 24
24-08-2024 | 23:06
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تنفيذ ضربات على نطاق واسع في لبنان.
 
وأشار الجيش إلى أنه تم رصد استعدادات لـ"حزب الله" لإطلاق صواريخ وقذائف نحو إسرائيل، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ينفذ "حزب الله" هجمات تجاه إسرائيل في الفترة المقبلة. 
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في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إغلاق مطار بن غوريون أمام الهبوط والإقلاع في ضوء الأوضاع الأمنية، فيما قال جيش العدو إنه سيتم إصدار تعليمات للجبهة الداخلية إذا ما نفذ "حزب الله" هجمات على إسرائيل.
 
مع هذا، تحدثت التقارير الإسرائيلية عن تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، مشيرة إلى أنه تمت دعوة المجلس الأمني الوزاري المصغر لعقد اجتماع طارئ صباح اليوم.
 
بدورها، نقلت مجلة "آكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنّ إسرائيل أبلغت واشنطن مُسبقاً بتنفيذ "ضربة استباقية" في لبنان.
 
 
 
 
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