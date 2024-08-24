منصوري الى واشنطن للبحث في وضع لبنان على اللائحة الرماديّة

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تتجه الأنظار إلى الأسبوع الأول من أيلول المقبل، حيث سيزور حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري واشنطن، لمحاولة إقناع المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي بإعطاء لبنان فرصة إضافية، بحسب ما كتبت" الديار".اضافت: أن حظوظ نجاح هذه المُهمّة ضئيلة بحسب مرجع اقتصادي قال إن منصوري يتوجّه إلى واشنطن بهدف تقليل الأضرار عن لبنان، نتيجة وضعه على اللائحة الرمادية.وأكّد المرجع أن قرار وضع لبنان على اللائحة الرمادية اتُخذّ ولا عودة إلى الوراء، وما زيارة منصوري إلا لمحاولة الحفاظ على التعاملات مع المصارف المراسلة، التي إذا قرّرت وقف التعامل مع لبنان، سيكون لبنان في حالة كارثية معزولا عن العالم بكل ما للكلمة من معنى.ويُضيف المرجع: السلطة السياسية خذلت الشعب اللبناني، إذ لم تتخذّ أي إجراء لمنع اقتصاد «الكاش»، لا بل على العكس شجّعته من خلال جبايتها للضرائب والرسوم والفواتير بـ «الكاش»! وعن إمكان وجود حلول لدرء المخاطر، يقول المرجع: لا حلّ إلا من خلال السلطتين التنفيذية والتشريعية، والمطلوب منهما القيام بدورهما الدستوري والقانوني من خلال الإصلاحات المطلوبة. ويختم بالقول إن الحرب في غزّة أنقذت السلطة السياسية كما فعلت جائحة كورونا وكما فعل انفجار المرفأ وغيرهما، وإلا لكانت اليوم في مواجهة مفتوحة مع الشعب ومع المجتمع الدولي.