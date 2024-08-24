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لبنان

تحذيرٌ إسرائيلي إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه العدو عن "هجوم لبنان"!

Lebanon 24
24-08-2024 | 23:53
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، اليوم الأحد، أن تل أبيب بدأت مهاجمة لبنان لإزالة التهديدات على إسرائيل، مشيراً إلى أنّ وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت يقود العمليات.
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وذكر هاغاري أنّ "إسرائيل رصدت هجوماً واسعاً من حزب الله"، مؤكداً أنّ "الجيش يواصل هجماته والعملية مستمرة"، وأضاف: "إسرائيل تقوم بكل ما هو واجب لإزالة أي تهديدٍ من حزب الله، وسنهاجم كل مكان في لبنان يشكل تهديداً لإسرائيل".
ودعا هاغاري "المستوطنين للاستجابة للتعليمات الأمنية في ظل تهديدات حزب الله"، وتابع: "الجبهة التداخلية ستقوم بالتحذير بشكل مناسب، وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات والتحذيرات". 
كذلك، حذر هاغاري اللبنانيين المتواجدين قرب مكان عمليات "حزب الله"، داعياً إياهم إلى "مغادرة أماكنهم" على حد تعبيره، وأضاف: "تمت مهاجمة مئات الأهداف العسكرية التابعة لحزب الله في مواقع مختلفة، ونحن نحصل على مساعدات استخباراتية من القواعد العسكرية الأميركية الموجودة في الشرق الأوسط".
 
 
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