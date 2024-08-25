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لبنان

آخر تقرير.. هل كانت واشنطن على علمٍ بـ"هجوم حزب الله"؟

Lebanon 24
25-08-2024 | 00:20
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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض شون سافيت أن واشنطن علمت مسبقا بهجوم "حزب الله"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يراقب الوضع.
وقال سافيت: "تتحرك إسرائيل بمفردها ضد حزب الله، ولكن بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، والرئيس بايدن يراقب عن كثب الأحداث في إسرائيل ولبنان".
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وأضاف: "بناء على توجيهاته، كبار المسؤولين الأميركيين يتواصلون باستمرار مع نظرائهم الإسرائيليين، وسندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسنستمر في العمل من أجل الاستقرار الإقليمي".
وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ونظيره الأميركي لويد أوستن صباح اليوم، تقييما هاتفيا لتطورات الوضع بين إسرائيل ولبنان، حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
ونقلت عن غالانت قوله في بيان: "لقد نفذنا ضربات دقيقة في لبنان من أجل إحباط تهديد وشيك لمواطني إسرائيل. نتابع عن كثب التطورات في بيروت، ونحن عازمون على استخدام كل الوسائل المتاحة لنا من أجل الدفاع عن مواطنينا".
ووفقا للدفاع الإسرائيلية، فقد أطلع غالانت نظيره الأميركي على الضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في لبنان، وناقش الاثنان "أهمية تجنب التصعيد الإقليمي". 
وكشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة لم تطلق بشكل مباشر أي رصاصة على جنوب لبنان، ولعبت دورا مهما في الهجوم المباغت الذي شنته إسرائيل على أهداف تابعة لحزب الله فجر الأحد.
ونقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل تعمل بمفردها ضد حزب الله"، لكن "بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة".
وحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إنه على مدار الـ48 ساعة الماضية، حصلت الولايات المتحدة وإسرائيل على معلومات استخباراتية أظهرت أن حزب الله يستعد لشن هجوم في وقت قريب.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات على صواريخ بعيدة المدى، كان حزب الله يستعد لإطلاقها على إسرائيل.



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