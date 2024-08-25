هوكشتاين" لم يكن يعلم"

في خضم الاتصالات الديبلوماسية الجاربة بشأن التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان بالصيغة المعمول بها حاليا، وعدم تعديلها من قبل الولايات المتحدة الاميركية، علم أن القيادات اللبنانية التي تواصلت مع هوكشتاين فُوجئت بأنه لم يكن على علم بالتعديلات المقترحة عليه، واعداً بالتحرك لمعالجتها استجابة لطلب لبنان.

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وبحسب المصدر، فان هوكشتاين طالب بانكفاء "قوات الرضوان" من الحدود إلى عمق مداه الأقصى 12 كيلومتراً، بهدف الضغط على اسرائيل لشمول الجنوب ضمن وقف إطلاق النار ، الا ان القيادات شددت على ان تحقيق الاستقرار المستدام لن يكون إلا بالضغط على اسرائيل للتطبيق الكامل للقرار "1701".