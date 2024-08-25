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لبنان

جديد الوضع.. ما هي البلدات الجنوبية التي قصفتها إسرائيل حتى الآن؟

Lebanon 24
25-08-2024 | 02:09
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كثّف العدو الإسرائيليّ، اليوم الأحد، غاراته التي تستهدف بلدات جنوب لبنان، وقد شمل القصف أكثر من 20 بلدة وقرية.
وتحدثت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن شنّ الجيش الإسرائيلي أكثر من 40 غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان منذ ساعات الفجر الأولى.
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وفي ما يلي قائمة بالمناطق التي استهدفها العدو حتى الساعة:
- القصير / قضاء مرجعيون
- كونين
- رشاف
- الطيري
- حداثا
- بيت ياحون
- عيتا الجبل
- حاريص
- ياطر 
- شمع 
- طيرحرفا
- زبقين
 - قانا وادي العزية
- مجرى الخردلي
- وادي السلوقي
- الخيام
- ظهور قلعة الشقيف لجهة النهر
- زوطر
- عين قانا
- كفرفيلا
- اللويزة
- بصليا
- كفرملكي
- وادي الدلافة
- بئر كلاب في جبل الريحان
- أطراف بلدات سجد
- صربا
 
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