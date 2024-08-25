Advertisement

لبنان

الخطوط الجوية الاردنية تعلن تعليق رحلاتها من بيروت واليها

Lebanon 24
25-08-2024 | 02:29
A-
A+
Doc-P-1238639-638601795166081348.png
Doc-P-1238639-638601795166081348.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة الخطوط الجوّيّة الملكيّة الأردنيّة، تعليق رحلاتها الجوّيّة من وإلى العاصمة اللّبنانيّة بيروت اليوم، وذلك نتيجة الوضع الرّاهن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الخطوط الجوية الفرنسية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل اليوم
lebanon 24
25/08/2024 14:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الخطوط الجوية الأميركية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى آذار 2025 (الحدث)
lebanon 24
25/08/2024 14:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط الجوية الفرنسية وشركة طيران "ترانسافيا" تتوقعان استئناف رحلاتهما إلى بيروت الخميس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/08/2024 14:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط الجوية السويسرية: تمديد تعليق رحلاتنا إلى تل أبيب وبيروت حتى 21 آب
lebanon 24
25/08/2024 14:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الخطوط

الجوية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:57 | 2024-08-25
07:28 | 2024-08-25
07:08 | 2024-08-25
06:57 | 2024-08-25
06:50 | 2024-08-25
06:38 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24