متى سيطلّ نصرالله اليوم؟ إليكم موعد خطابه

أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، أن الأمين العام للحزب، السيد حسن نصرالله، سيلقي مساء اليوم كلمةً بشأن التطورات الأخيرة عند جبهة جنوب لبنان مع إسرائيل.

وذكر الحزب أن إطلالة نصرالله ستكون عند الساعة الـ6 مساءً بتوقيت بيروت.