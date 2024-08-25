ردّ "حزب الله" على إسرائيل طوّق "حماس": الأمرُ لي

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الردّ الحالي جعل ميدان جنوب لبنان بأكمله تحت سيطرة الحزب بعيداً عن أي تحركات أخرى لتنظيمات فلسطينية أو غيرها. حتى الآن، حيّد "حزب الله" الجميع وذلك لتنفيذ انتقامه، علماً أن هذا "التحييد" لم يبدأ منذ الآن، بل حصل قبل فترة، وتحديداً منذ اغتيال شكر يوم 30 تموز الماضي.ما أظهرته تطورات جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة هو أن "حزب الله" أراد منع أي عمليات في جنوب لبنان تكون خارجة عن إطاره الخاص. هنا، ما يظهر هو أنّ حزب الله اعتمد استراتيجية احتواء أساسية شملت حركة "حماس" بالدرجة الأولى أقله من الناحية العسكرية، باعتبار أنه لا يمكن لأي طرفٍ غيره أن يحكم ساحة الميدان لاعتبارات عديدة، أبرزها التحضير والتجهيز للهجوم الذي تم اليوم، وثانياً منع حصول أي خطأ يؤدي إلى استدراج لبنان نحو "فخ حرب" تريدهُ إسرائيل.بعد حادثتي اغتيال في صيدا أسفرتا عن استشهاد القياديين في حركة "حماس"و"فتح" سامر الحاج وخليل المقدح، بات "الحزب" أكثر حاجة لضبط الساحة، وتقول المعلومات إن "حماس" كانت تسعى كثيراً لرد الاعتبار عبر تصفية أحد مسؤوليها، لكن الحزب لم يفتح لها الباب أمام ذلك، إلى أن جاء ردّ اليوم ليخلط الأوراق كافة.بالنسبة لـ"فتح"، وهي الفصيل الأكثر بروزاً على الساحة الفلسطينية الداخلية سواء في لبنان أو الضفة الغربية، فإنّ مسألة "انتقامها" من لبنان لاغتيال المقدح هو أمرٌ غير واردٍ تماماً. هنا، تقول مصادر مقربة من "فتح" لـ"لبنان24" إنّ كتائب "شهداء الأقصى"، وهي الجناح العسكريّ للحركة، إن الرّد سيكونُ في الداخل الفلسطيني حتماً، باعتبار أنه لا نشاط لكتائب "شهداء الأقصى" في لبنان على صعيد جبهة جنوب لبنان، علماً أن التنسيق بين الأطراف مختلفة قائم ووارد ولكن ليس بالضرورة أن يُمهد ذلك لعمليات عسكرية انطلاقاً من لبنان.عملياً، إن لجأت "فتح" إلى الرّد من لبنان على اغتيال المقدح، عندها من الممكن أن تفتح الباب أمام خطوة خطيرة تتمثل باستهداف إسرائيل مخيمات اللاجئين في لبنان وتحديداً في صيدا أو في صور. الأساس هنا هو أن "فتح" تُمثل السلطة داخل المخيمات، وبالتالي فإن مسألة استهدافها يعني توسيع المعركة باتجاه الفلسطينيين في لبنان، وتالياً جعل الأمور تتدحرج نحو إنتاج "حراك فلسطيني" مُتجدّد انطلاقاً من لبنان.الأمر هذا برمُّته، كان يخشاه "حزب الله" بشكلٍ كبير، أولاً لأنه لا يرغب بإنتاج "حركة فلسطينية عسكرية" جديدة انطلاقاً من لبنان لاعتبارات عديدة، أبرزها أن القبول بما يسمى "فتح لاند" أو "حماس لاند" مُجدداً في لبنان، سيجعل الأمور مُعقدة داخلياً، وبالتالي سيكون "حزب الله" قد فتحَ الباب أمام عودة النشاط الفلسطيني العسكري في الجنوب، الأمر الذي تمّ رفضه سابقاً وسيُرفض لاحقاً.ثانياً، لا يجدُ "حزب الله" نفسهُ في وارد فتح ميدان المعركة أمام أي أطراف أخرى، فمسألة استعادة الحركات الفلسطينية لنشاطها وتصاعد ذروة الأحداث في لبنان لن يكون لصالحه أقله في الوقت الراهن، وذلك عقب تنفيذه الرد على اغتيال شكر. الأهم من كل ذلك، هو أن إسرائيل قد تستغلّ أي نشاط فلسطيني مُتجدد عند الحدود بين لبنان وإسرائيل لزيادة ذرائعها باتجاه مهاجمة لبنان أكثر وسط إعلانها شن "ضربة إستباقية"، وبالتالي قد تخترع تل أبيب "حججا"مفادها أن حربها ضد لبنان لم تعد ضد "حزب الله" فحسب، بل ضد المنظمات الفلسطينية، ما يعني استعادة ذريعة العام 1982 المتمثلة بـ"سلامة الجليل" حينما تمّ اجتياح لبنان بهدف مُعلن هو "إبعاد الفلسطينيين" عن الحدود.أمام كل ما يحصل، فإن التطورات الراهنة تفرضُ نفسها ميدانياً، وما يظهر هو أن إسرائيل قررت توسيع هجماتها ضد جنوب لبنان. الأهم من هذا هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلق على العملية التي شنتها إسرائيل ضد لبنان اليوم تسمية "سلام تل أبيب".. فهل يعني ذلك انتقال المعركة إلى الداخل الإسرائيلي وتخطيها حدود الشمال؟ وهل باتت المنطقة أمام حرب شاملة فعلاً بعد أحداث الأحد؟ حتماً فلننتظر ونراقب.