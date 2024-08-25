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لبنان

في دارة ميقاتي.. بدء الإجتماع العاجل للجنة الطوارئ الوزارية وسط تطورات الجنوب

Lebanon 24
25-08-2024 | 04:25
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بدأ في هذه الأثناء الاجتماع العاجل للجنة الطوارئ الوزاريّة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدارته في بيروت.
 
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