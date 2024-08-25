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لبنان

ميقاتي خلال اجتماع وزاريّ طارئ: لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتطبيق الـ1701

Lebanon 24
25-08-2024 | 04:57
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً في دارته لمتابعة التطورات الميدانية الأخيرة في الجنوب.

وشارك في الاجتماع الوزراء السادة عبدالله بو حبيب، هنري خوري، فراس ابيض، ناصر ياسين، امين سلام، علي حمية، وليد فياض، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى. 
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وتم خلال الاجتماع البحث في الوضع في الجنوب والخدمات الطارئة على الصعد الصحية والايوائية والتموينية والغذائية والمحروقات وجهوزية خلايا الطوارئ في المناطق، اضافة الى نتائج الاتصالات مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع الأهلي الشريكة في تنفيذ خطة الطوارئ. 

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أنه "يُجري سلسلة من الاتصالات مع اصدقاء لبنان لوقف التصعيد"، معتبراً أن المطلوب هو وقف العدوان الاسرائيلي اولاً، وتطبيق القرار 1701.
 
كذلك، أكد ميقاتي "موقف لبنان دعمه للجهود الدولية التي يمكن ان تؤدي الى وقف إطلاق النار في غزة".
 
 
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