الجميل يدعو إلى وقف الأعمال العسكرية: للذهاب نحو تثبيت اتفاقية الهدنة

دعا النائب سامي الجميل إلى ضرورة الشروع فورًا في وقف الأعمال العسكرية من جانبي الحدود.

وعبر حسابه على أكس، كتب الجميل:" بعد الرد والرد على الرد والرد على رد الرد، أصبح من الواضح غياب نية توسيع الحرب لدى كل الأطراف".

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واعتبر أنّه وجب الشروع فوراً في وقف الأعمال العسكرية من جانبي الحدود والذهاب نحو تثبيت اتفاقية الهدنة وتطبيق القرارات الدولة المرتبطة بأمن لبنان تفادياً لمزيد من الدمار والموت العبثيين بالأخص القرار 1559 الذي ينص على حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وختم:" ما من لبناني سيصدق أكاذيب الخطابات وادعاءات الانتصارات الوهمية".