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لبنان

وزارة تُكثف "حملة الرقابة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-08-2024 | 02:45
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عُلِم أن الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة  قد كثفت حملاتها على مختلف المتاجر ومراكز البيع في المناطق، وذلك لضبط أي عمليات غش أو تلاعب بالأسعار لاسيما وسط الأوضاع القائمة حالياً.
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وذكرت المعلومات أن التوجيهات من المديرية العامة للاقتصاد كانت صارمة باتجاه عدم التساهل مع أي جهة تعمد إلى التلاعب بالأمن الغذائي وبالأسعار، خصوصاً أن الكثير من الشكاوى ترِدُ إلى الوزارة عن تجاوزات تتعلق بعمليات البيع ضمن مراكز الاستهلاك.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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