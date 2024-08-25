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لبنان

الطقس غداً غائم جزئياً... إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
25-08-2024 | 05:33
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي: 
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- الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25  و 33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة .

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ضمن معدلاتها الموسمية وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل، ونسبة رطوبة مرتفعة نسبيا مما يزيد الشعور بالحر، مع احتمال تساقط رذاذ خفيف على المرتفعات الشمالية فجرا كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي. 

الإثنين:غائم جزئيا الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة. 

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل مع ضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 34 درجة، فوق الجبال من 22 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.
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