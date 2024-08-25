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لبنان

خبر مهمّ عن المطار.. هذا ما أعلنته المديرية العامة للطيران المدني

Lebanon 24
25-08-2024 | 05:59
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أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في بيان، أنه "لا صحة لما يتم تداوله حول الغاء جميع الرحلات من مطار رفيق الحريري الدولي واليه، وانما هناك تأجيل لبعض الرحلات".
 
وأكدت أن المطار يعمل بشكل طبيعي.
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