ينشلان المارّة في بيروت وجبل لبنان.. هذا ما وجد بحوزتهما

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أعلنت المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان اليوم الاحد، أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية وبنتيجة المتابعة، توافرت معلومات حول قيام مجهولَين بتنفيذ عمليات سرقة دراجات ونشل المارة في محافظتَي بيروت وجبل لبنان، وانتشرت فيديوهات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي إحداها توثق قيامهما بنشل محفظة سيدة في محلة غاليري سمعان، وآخر يوثق قيامهما بسرقة دراجة في محلة عين الرمانة".وأضاف البيان: "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديدهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت من كشف هويتهما ومن بينهما المدعو: ص. ع. (من مواليد عام ۱۹۸۲، فلسطيني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ونشل ومخدِّرات".وتابع البيان: "بتاريخ 21-08-2024 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن دراجة آلية لون أزرق من دون لوحات في محلة برج البراجنة، حيث تم نصب كمين محكم له وتوقيفه، وبرفقته المدعو: م. ص. (من مواليد عام ۱۹۷۳، لبناني) الذي تبيّن أنه من أصحاب السوابق بقضايا سرقة ونشل ومخدِّرات، ويوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدِّرات، وتم ضبط الدراجة. بتفتيشهما والدراجة، ضُبِطَ مظروفَان بداخلهما مادة الباز، وغليون يُستَخدَم في تعاطي المخدرات، وسكين ست طقات، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي".واكمل: "بالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه برفقة شخص آخر على تنفيذ العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مناطق بيروت وجبل لبنان، منها عين الرمانة، وفرن الشباك، وقصقص، وجسر المتحف، وسليم سلام. بالإضافة إلى تنفيذهما عمليات نشل منها نشل محفظة سيدة في غاليري سمعان، وهاتف خلوي في محلة صبرا، وبتعاطيهما المخدرات. أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين".