Advertisement

لبنان

بالفيديو.. إليكم الثكنات والمواقع الإسرائيلية التي استهدفها "الحزب" اليوم

Lebanon 24
25-08-2024 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1238728-638601894155355484.png
Doc-P-1238728-638601894155355484.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو، يظهر القواعد والثكنات العسكرية التي استهدفتها "الحزب" في المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القائد فؤاد شكر، واستشهاد عدد من المدنيين في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:57 | 2024-08-25
07:46 | 2024-08-25
07:28 | 2024-08-25
07:08 | 2024-08-25
06:57 | 2024-08-25
06:50 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24