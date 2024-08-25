بالفيديو.. إليكم الثكنات والمواقع الإسرائيلية التي استهدفها "الحزب" اليوم

#الإعلام_الحربي في #المقاومة_الإسلامية ينشر فيديو للقواعد والثكنات العسكرية التي استهدفتها المقاومة في المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القائد الجهادي الكبير السيد #فؤاد_شكر واستشهاد عدد من المدنيين في #الضاحية_الجنوبية لـ #بيروت.@AlMayadeenNews #الميادين_لبنان #لبنان pic.twitter.com/G3SF3AJhdy
— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) August 25, 2024
#الإعلام_الحربي في #المقاومة_الإسلامية ينشر فيديو للقواعد والثكنات العسكرية التي استهدفتها المقاومة في المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القائد الجهادي الكبير السيد #فؤاد_شكر واستشهاد عدد من المدنيين في #الضاحية_الجنوبية لـ #بيروت.@AlMayadeenNews #الميادين_لبنان #لبنان pic.twitter.com/G3SF3AJhdy