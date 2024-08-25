بالفيديو.. إليكم الثكنات والمواقع الإسرائيلية التي استهدفها "الحزب" اليوم

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وكان قد أعلن "حزب الله" في بيان، الأحد، بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر بهجوم جوي باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي.



وقال حزب الله في بيانه: "عند فجر هذا اليوم الأحد الواقع في 25 آب 2024 وفي إطار الرد الأولي على العدوان الإسرائيلي ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدى إلى استشهاد القائد فؤاد شكر، بدأ "الحزب" هجوما جويا بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الإسرائيلي واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي".