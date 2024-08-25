Advertisement

لبنان

عودة: ما يحمي لبنان اتحاد أبنائه حول فكرة الدولة القوية العادلة

Lebanon 24
25-08-2024 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1238732-638601905289152779.jpeg
Doc-P-1238732-638601905289152779.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودة، قداسا في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت.

بعد الإنجيل قال في عظته: "تواجه الكنيسة تيارات غريبة متعددة الإتجاهات والتوجهات، والناس يصدقون المدعين وينجرون وراء المعثرين، ويتحدثون عن الكنيسة بالباطل، لأنها لا تجاري أفكارهم العالمية. الكنيسة موجودة منذ العنصرة، والشيطان يحاربها بشتى الطرق كما حارب رأسها-المسيح، لكن ربنا داس قوة الشيطان بصليبه، وهذا الجرح العميق أثار حقد ملك الظلام الذي لا يريد خلاص أحد. سبيلنا إلى الخلاص هو التشبث بخشبة الصليب، والإبتهاج بالقيامة من موت الخطيئة عبر عدم الرغبة في العودة إليها والغرق في وسخها"
Advertisement

وأضاف: "بلدنا أيضا تلفحه العواصف وتهدده الحروب، وأبناؤه مضطربون يخشون الهلاك ويفتشون عن الخلاص باللجوء إلى الزعماء أو الإنخراط في الأحزاب أو التقوقع في الطائفة أو العشيرة، أو الإنغلاق ورفض الحلول البسيطة الناجعة وأولها اللجوء إلى الله وإلى كنف الوطن، والإيمان بأن في الإتحاد قوة فيما التشتت يضعف واللجوء إلى الخارج يؤدي إلى الهلاك. لذا علينا العمل من أجل لم أشلاء هذا البلد وإحياء مؤسساته بدءا برئاسة الجمهورية، وحث مجلس النواب على استعادة دوره في التشريع وفي مراقبة الحكومة ومحاسبتها، والعمل على تشكيل حكومة تضع الخطط الإنقاذية وتواكب التطورات وتنكب على العمل الدؤوب الذي يؤدي إلى إبعاد شبح الحرب والإنقاذ من الغرق. إن ما يحمي لبنان هو اتحاد أبنائه حول فكرة الدولة القوية العادلة التي يحكمها القانون وتعامل أبناءها بالعدل والمساواة والإحترام، وتبعد عنهم كل خطر واضطراب وانقسام".

وختم: "دعوتنا اليوم ألا ننجر وراء العالم ومغرياته، ولا وراء الأفكار التي يبثها خدام الشيطان في هذا العالم في سبيل تفكيك الأوطان وتشويش المجتمعات وإفقار الشعوب وإبادة الحضارات ومحاربة الكنيسة وكل من أراد أن يتبع المسيح. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2024-08-25
10:30 | 2024-08-25
10:17 | 2024-08-25
10:16 | 2024-08-25
09:08 | 2024-08-25
09:06 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24