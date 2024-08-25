تعليقاً على "رد الحزب".. "حماس": صفعة في وجه حكومة العدو

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أدانت حركة "حماس"، في بيان عصر اليوم الاحد، التصعيد الاسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، معتبرة ان "التمادي الاسرائيلي يكشف مجددا أنه كيان مارق يشكل خطرا على المنطقة والأمن والاستقرار الدوليين".وأشارت في بيانها الى ان "الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان باعتبارها "داعمة وشريكة" لإسرائيل".كذلك، باركت الحركة لحزب الله على رده الذي نفذه اليوم ضد أهداف إسرائيلية.وجاء في بيان "حماس": "نشيد ونبارك في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الرد النوعي والكبير الذي نفذه مجاهدو حزب الله صباح اليوم ضد عدة أهداف حيوية واستراتيجية في عمق الكيان الاسرائيلي، رداً على جريمة اغتيال القائد الجهادي الكبير السيّد فؤاد شكر رحمه ‏الله، وعلى جرائمه وعدوانه المتواصل في قطاع غزة ولبنان".وتابع البيان: "نؤكّد أنَّ هذا الرَّد القويّ والمركّز، الذي ضرب عمق الكيان الاسرايلي يعدّ صفعة في وجه حكومة العدو، ورسالة بأنَّ إرهابها وإجرامها ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني لن يمرّ دون ردّ، ولن يحقّق لها أهدافها ومخططاتها العدوانية".واضاف: "في الوقت نفسه، ندين في حركة حماس، بأشدّ العبارات تصعيد اسرائيل عدوانها الغاشم على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ومواصلة قصفها الوحشي والإجرامي ضدّ الأراضي والمدنيين في لبنان، ونعدّه انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتمادياً يكشف مجدّداً أنَّه كيانٌ مارقٌ يشكّل خطراً حقيقياً على المنطقة، ويهدّد الأمن والاستقرار الدوليين، ممّا يحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تداعياته، باعتبارها داعمة وشريكة لهذا الكيان الاسرائيلي في عدوانه وإجرامه المستمر في فلسطين ولبنان واليمن والعراق".حماس: