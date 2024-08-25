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لبنان

العملية الانتخابية لعضوية المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز مستمرة

Lebanon 24
25-08-2024 | 06:57
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تستمر العملية الانتخابية لاختيار اعضاء المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، الذين لم يفوزوا بالتزكية.

وانطلقت الإنتخابات منذ السابعة صباحا مع فتح صناديق الاقتراع في المراكز المحددة، وهي: ثانوية بعقلين الرسمية عن فئة الهيئة الدينية، عاليه المتوسطة الرسمية عن ممثلي المناطق، وبيروت ثانوية رينيه معوض عن فئات المهندسين والمحامين وحملة الشهادات الجامعية، وراشيا الثانوية الرسمية عن ممثلي المناطق، ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر فان نسبة المقترعين قد تجاوزت الخمسين في المئة، في حين بلغت عند الهيئة الدينية اكثر من 85 في المئة. وذلك وسط اجواء طبيعية ودون تسجيل اية اشكالات.
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 ففي بعقلين يجري التنافس على اربعة مقاعد وبلغ عدد المرشحين خمسة، اقترع 47 من اصل 55. وفي بيروت يتم التنافس على 9 مقاعد ثلاثة منها لكل من المهندسين والمحامين وحملة الشهادات الجامعية، ونسبة المقترعين بلغت نحو 50 في المئة. وفي راشيا اقترع 62 شخصا من اصل 76 على خمسة مقاعد للمناطق، وفي عاليه اقترع نحو 125 شخصا من اصل 373 حيث يتنافس 14 مرشحا على 8 مقاعد للمنطقة. 

 وتجري المنافسة بشكل عام على 24 مقعدا من اصل 68 بحيث فاز الآخرون بالتزكية، نتيجة التوافقات التي عمل عليها سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى والحزب التقدمي الاشتراكي وفاعليات اجتماعية، والتي سبقت العملية الانتخابية الحالية.
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