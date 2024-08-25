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لبنان

بسبب التوتر في المنطقة.. شركات طيرات تعلّق رحلاتها إلى بيروت

Lebanon 24
25-08-2024 | 07:28
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على إثر التوتر الأمني المتصاعد في المنطقة عقب ردّ "الحزب" على عملية اغتيال القيادي فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، علقت شركات طيران رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب، اليوم الأحد.
فقد قررت الخطوط الفرنسية "إير فرانس" تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت "حتى الاثنين 26 آب على الأقل"، بعد تفاقم حدة التوتر، وفق ما افاد مصدر في الشركة لوكالة "فرانس برس" اليوم.
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وأوضح ممثل الشركة أنه بسبب الوضع "تم إلغاء رحلات اليوم وغدا" مشيرا إلى احتمال تمديد ذلك. وأضاف أنه سيتم "تقييم الوضع" من جديد الاثنين.
 
كذلك، أعلنت الخطوط الملكية الأردنية تعليق رحلاتها إلى بيروت اليوم الأحد بسبب الوضع الراهن، من دون تحديد مدة التعليق.
 
كما، ألغت شركة الطيران الهولندية "ترانسافيا" رحلاتها إلى إسرائيل.

ومن جانبه، أعلن مطار بن غوريون في إسرائيل أن الرحلات الجوية المغادرة صباح الأحد ستتأخر، وأن الرحلات الواصلة ستعاد توجيهها إلى مطارات أخرى. إلا أن المطار أعلن لاحقًا استئناف العمل بشكل طبيعي.
 
من جانبها، قرّرت تركيا بالتوازي إلغاء كافة الرحلات التي كان من المقرّر تسييرها إلى لبنان.

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