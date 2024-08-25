في البترون.. مناورة حية وهمية للدفاع المدني بمشاركة الجيش

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نظمت لجنة مهرجانات البترون الدولية مناورة حية وهمية للدفاع المدني في حرم ميناء الصيادين في البترون، شاركت فيها القوات الجوية في الجيش اللبناني في حضور ممثل المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار.وأعرب رئيس لجنة مهرجانات البترون سايد فياض عن سروره بتنظيم المناورة "لتسليط الضوء على عمل الدفاع المدني وثمن جهود مركز الدفاع المدني في البترون ووصفه بالمميز بعناصره ومتطوعيه الذين يبلغ عددهم 70 متطوعا وهمتهم العالية واندفاعهم ليس فقط لخدمة الناس وتلبية حاجاتهم في حالات الطوارىء لكنهم تتعاضدوا مع بلدية التي استحدثت مبنى للدفاع المدني في الحديقة العامة بمؤازرة من أبناء البترون الذي وضعوا امكاناتهم لتجهيز المركز بأحدث التجهيزات ولتعزيز دوره وعناصره ومتطوعيه".وتوجه الى ممثل المدير العام للدفاع المدني بتقديم الدعم الدائم للمركز وتأمين كل التجهيزات الحديثة في سبيل القيام بالدور المطلوب منه. وقال: "هذه المناورة تظهر الصورة الحقيقية والجميلة للدفاع المدني وما يقوم به هذا الجهاز على كافة الاراضي اللبنانية بالاضافة الى تشجيع الشباب على التطوع وتعلم تقديم الخدمة للمجتمع ما يساهم في تطوير بلدنا ومناطقنا ومدننا".وختم شاكرا "لعناصر الدفاع المدني فردا فردا على الجهود التي بذلوها لتحضير هذه المناورة كما شكر الجيش اللبناني والقوات الجوية على مشاركتها".ثم قدم عناصر ومتطوعو الدفاع المدني عرضا لمهمات وهمية بالآليات والمعدات في الانقاذ والاسعاف والاطفاء بمشاركة طوافة عسكرية تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وأدارها رئيس غرفة العمليات في إقليم البترون عدنان الخباز ورافقها المسؤول الاعلامي في الدفاع المدني روي كشكوريان بشرح مفصل على كل مهمة.