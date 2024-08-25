Advertisement

لبنان

في البترون.. مناورة حية وهمية للدفاع المدني بمشاركة الجيش

Lebanon 24
25-08-2024 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1238754-638601940647770794.jpg
Doc-P-1238754-638601940647770794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت لجنة مهرجانات البترون الدولية مناورة حية وهمية للدفاع المدني في حرم ميناء الصيادين في البترون، شاركت فيها القوات الجوية في الجيش اللبناني في حضور ممثل المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار.
Advertisement

وأعرب رئيس لجنة مهرجانات البترون سايد فياض عن سروره بتنظيم المناورة "لتسليط الضوء على عمل الدفاع المدني وثمن جهود مركز الدفاع المدني في البترون ووصفه بالمميز بعناصره ومتطوعيه الذين يبلغ عددهم 70 متطوعا وهمتهم العالية واندفاعهم ليس فقط لخدمة الناس وتلبية حاجاتهم في حالات الطوارىء لكنهم تتعاضدوا مع بلدية التي استحدثت مبنى للدفاع المدني في الحديقة العامة بمؤازرة من أبناء البترون الذي وضعوا امكاناتهم لتجهيز المركز بأحدث التجهيزات ولتعزيز دوره وعناصره ومتطوعيه".

وتوجه الى ممثل المدير العام للدفاع المدني بتقديم الدعم الدائم للمركز وتأمين كل التجهيزات الحديثة في سبيل القيام بالدور المطلوب منه. وقال: "هذه المناورة تظهر الصورة الحقيقية والجميلة للدفاع المدني وما يقوم به هذا الجهاز على كافة الاراضي اللبنانية بالاضافة الى تشجيع  الشباب على التطوع وتعلم تقديم الخدمة للمجتمع ما يساهم في تطوير بلدنا ومناطقنا ومدننا".

وختم شاكرا "لعناصر الدفاع المدني فردا فردا على الجهود التي بذلوها لتحضير هذه المناورة كما شكر الجيش اللبناني والقوات الجوية على مشاركتها".

ثم قدم عناصر ومتطوعو الدفاع المدني عرضا لمهمات وهمية بالآليات والمعدات في الانقاذ والاسعاف والاطفاء بمشاركة طوافة عسكرية تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وأدارها رئيس غرفة العمليات في إقليم البترون عدنان الخباز ورافقها المسؤول الاعلامي في الدفاع المدني روي كشكوريان بشرح مفصل على كل مهمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2024-08-25
10:30 | 2024-08-25
10:17 | 2024-08-25
10:16 | 2024-08-25
09:08 | 2024-08-25
09:06 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24