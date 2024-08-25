Advertisement

لبنان

شهيد جديد لـ"الحزب" من بلدة حاريص

Lebanon 24
25-08-2024 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1238755-638601941478263898.jpg
Doc-P-1238755-638601941478263898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى "حزب الله" في بيان عصر اليوم، الشهيد خضر موسى سويد "ذو الفقار".



وأشار في بيانه الى ان سويد من بلدة حاريص في جنوب لبنان، مواليد عام 1987.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تزامناً مع هجوم "حزب الله".. هل أطلقت أميركا أي صواريخ باتجاه لبنان؟
lebanon 24
25/08/2024 17:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ندعو اللبنانيين المتواجدين قرب مكان عمليات حزب الله إلى مغادرة أماكنهم
lebanon 24
25/08/2024 17:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: رئيس الحكومة ووزير دفاعه وقادة الجيش اتخذوا قرارا بتوجيه ضربة مسبقة لحزب الله في لبنان
lebanon 24
25/08/2024 17:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله ينعى ابراهيم حسن فاضل "جهاد" من بلدة تولين في جنوب لبنان
lebanon 24
25/08/2024 17:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2024-08-25
10:30 | 2024-08-25
10:52 | 2024-08-25
10:17 | 2024-08-25
10:16 | 2024-08-25
09:08 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24