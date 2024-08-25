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لبنان
شهيد جديد لـ"الحزب" من بلدة حاريص
Lebanon 24
25-08-2024
|
07:40
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نعى "حزب الله" في بيان عصر اليوم، الشهيد خضر موسى سويد "ذو الفقار".
وأشار في بيانه الى ان سويد من بلدة حاريص في جنوب لبنان، مواليد عام 1987.
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