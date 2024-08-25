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لبنان
إذا كان "الحزب" راضيا.. صحيفة إسرائيلية تتكلم عن إغلاق ملف فؤاد شكر
Lebanon 24
25-08-2024
|
08:03
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قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه إذا كان حزب الله راضيا عن رده اليوم فإن إسرائيل لن توسع الحملة وسيمكن إغلاق ملف اغتيال فؤاد شكر.
وأفادت الصحيفة بأن "إسرائيل أرسلت رسالة لمجموعة من الأطراف الأجنبية للمساعدة في منع التصعيد، وأن الرسالة تفيد بأنها تحركت لإحباط هجوم من حزب الله لكنها لا تنوي تحويل ذلك لحرب واسعة النطاق".
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وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المناطق الحدودية مع لبنان.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه شن هجوما استباقيا، فجر الأحد، بهدف إزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو إسرائيل.
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