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لبنان

غداً... البابا فرنسيس يلتقي وفداً من أهالي شهداء المرفأ

Lebanon 24
25-08-2024 | 08:30
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 يستقبل البابا فرنسيس غداَ عند السابعة والنصف وفدا من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، وسيكون هناك لقاء موسع مع أمين دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو بارولين، وسيقام قداس برئاسة بارولين في Capela Paulina .
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وسيلتقي وفد أهالي ضحايا المرفأ مجموعة من الصحافيين والمنظمات الأهلية، يشرح خلاله تعثر التحقيق لاحقاق العدالة.

ويضم الوفد نحو عشرين شخصًا، من ضمنهم بعض المتحدثين الرسميين باسم أهالي الضحايا، كالدكتور نزيه العضم والد الشابة كريستال العضم، وليام نون شقيق رجل الإطفاء جو نون، المحامية سيسيل روكز شقيقة جوزيف روكز. ويسافر الوفد برفقة بعض الشخصيات الكنسية اللبنانية.
 
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