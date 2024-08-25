البعريني: التطورات المتسارعة خطيرة جدًا وكلّنا في حالة ترقّب

اعتبر عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني أن "التطورات المتسارعة خطيرة جدًا وكلّنا في حالة ترقّب".



وأضاف خلال سلسلة استقبالات ولقاءات في مكتبه في المحمرة أن "اليوم ليس وقت الكلام، سنكتفي بالدّعاء لأجل لبنان وفلسطين، وبدعوة كل اللبنانيّين للتكاتف والتضامن ونبذ الخلافات والشرذمة، فالوقت يستوجب تضامنًا وترك الصراعات جانبًا".

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