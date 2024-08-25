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لبنان

الإتحاد العمالي العام هنأ المقاومين على "الرد الناجح والكاسح"

Lebanon 24
25-08-2024 | 08:35
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 هنأ الإتحاد العمالي العام المقاومين في "حزب الله" وحركة "أمل" وأهل الجنوب ولبنان على "الرد الناجح والكاسح على العدو بمؤسساته ومراكزه وسفنه".

وقال في بيان:" هذا الرد الذي يرسي سياسة التوازن الاستراتيجي ويؤسس لمرحلة درس وتقييم الحسابات لدى العدو الصهيوني الذي اعتاد على استباحة الأرض العربية والفلسطينية في المراحل السابقة".
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ودعا الإتحاد الى "وحدة وطنية راسخة حول خيار المقاومة والتصدي لكل ما يمسّ الكرامة الوطنية وسيادة لبنان على أرضه".
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