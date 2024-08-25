الإتحاد العمالي العام هنأ المقاومين على "الرد الناجح والكاسح"

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هنأ الإتحاد العمالي العام المقاومين في "حزب الله" وحركة "أمل" وأهل الجنوب ولبنان على "الرد الناجح والكاسح على العدو بمؤسساته ومراكزه وسفنه".وقال في بيان:" هذا الرد الذي يرسي سياسة التوازن الاستراتيجي ويؤسس لمرحلة درس وتقييم الحسابات لدى العدو الصهيوني الذي اعتاد على استباحة الأرض العربية والفلسطينية في المراحل السابقة".ودعا الإتحاد الى "وحدة وطنية راسخة حول خيار المقاومة والتصدي لكل ما يمسّ الكرامة الوطنية وسيادة لبنان على أرضه".