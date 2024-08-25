نتنياهو: إسرائيل لم تقل كلمتها الأخيرة بعد ضرباتها على لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل تنفذ ضربات مفاجئة على حزب الله"، لافتاً إلى أن الجيش اعترض جميع المسيرات التي أطلقها الحزب.



وذكر أن "قبل 3 أسابيع قتلنا رئيس أركان حزب الله واليوم أحبطنا خطته الهجومية"، قائلاً: "ليعلم الأمين العام للحزب حسن نصرالله والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، أن هذه خطوة على طريق تغيير الوضع في الشمال”.

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وأكد أن "ضرباتنا اليوم على حزب الله ليست نهاية المطاف".



وتابع "الجيش اعترض جميع مسيرات حزب الله التي أطلقت على هدف استراتيجي بوسط إسرائيل".



وأوضح "إسرائيل لم تقل كلمتها الأخيرة بعد ضرباتها على لبنان".



وأعلن "اتخذنا اليوم الخطوة الأولى نحو عودة سكان الشمال لمنازلهم بأمان".