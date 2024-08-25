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لبنان

بيان جديد للسفارة الأميركية في لبنان إثر التطورات.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
25-08-2024 | 09:01
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أشارت السفارة الأميركية في لبنان، في بيان اليوم الأحد، الى انها تراقب الوضع الأمني في لبنان عن كثب بعد العمليات المكثفة على الحدود بين لبنان وإسرائيل".


وقالت في البيان: "في حين قامت بعض شركات الطيران بتعليق أو إلغاء الرحلات الجوية وتواصل شركات أخرى إجراء تغييرات على الجدول الزمني خلال فترة قصيرة، إلا أن خيارات النقل التجاري لمغادرة لبنان لا تزال متاحة"، طالبة "الاطلاع على خيارات الطيران المتاحة في مطار بيروت الدولي". 
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ولفتت الى انه "يمكن للمواطنين الأميركيين الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية للعودة إلى الولايات المتحدة التقدم بطلب للحصول على قرض العودة إلى الوطن عن طريق الاتصال بالسفارة. نوصي المواطنين الأميركيين الذين يختارون عدم مغادرة لبنان بإعداد خطط طوارئ لحالات الطوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترة طويلة من الزمن".


كما ذكرت أنه "كما هو مذكور في نصائح السفر إلى لبنان، يجب على مواطني الولايات المتحدة تجنب السفر إلى منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنطقة الحدود اللبنانية السورية، ومستوطنات اللاجئين. في جميع أنحاء لبنان، يجب تجنب المظاهرات وتوخي الحذر إذا كان في محيط أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة".


وأشارت أيضا الى انه "بسبب التوترات الشديدة في المنطقة، تظل البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة. نذكّر مواطني الولايات المتحدة بالحاجة المستمرة إلى توخي الحذر ونشجعهم على مراقبة الأخبار لمعرفة التطورات العاجلة. نوصي مواطني الولايات المتحدة في لبنان بمراقبة موقع Travel.State.Gov للحصول على التنبيهات والأخبار عن كثب لمعرفة التطورات العاجلة التي قد تؤثر على الأمن الداخلي. نوصي أيضًا مواطني الولايات المتحدة بالتسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد موقعك في حالات الطوارئ".

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