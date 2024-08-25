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لبنان

دمرت بالكامل.. حزب الله يستهدف منظومة فنية في موقع ‏المنارة

Lebanon 24
25-08-2024 | 09:06
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 3:00 من بعد ظهر اليوم الأحد 25-8-‌‏2024 منظومة فنية في موقع ‏المنارة بمحلقة هجومية انقضاضية أصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى تدميرها.
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حزب الله

بيان

استهداف

اسرائيل

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