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لبنان
العلامة فضل الله: قوة لبنان في هذه المرحلة من قوة المقاومة
Lebanon 24
25-08-2024
|
09:05
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دعا العلامة السيد علي فضل الله اللبنانيين جميعا لـ"الوحدة والتماسك والوقوف مع المقاومة ورفدها بالموقف والتأييد لتعزيز موقعها في المواجهة الحالية مع العدوان الصهيوني والهادفة لحماية لبنان، ولاسيما العاصمة من الاستباحة الصهيونية".
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ونبه القوى السياسية الى "الوقوع في الاوهام التي ترى في اي اضعاف للمقاومة تعزيزا لموقع هذه القوة المحلية أو تلك، لأن هذا الكيان في طبيعته وفي أهدافه هو عدو للبنان بكل مكوناته، وهذا ما أكدته أكثر من محطة ومنعطف مر به هذا الوطن".
وشدد على أن "قوة لبنان في هذه المرحلة من قوة المقاومة وهي التي تخوض معركة الدفاع عن الوطن في سياق معركتها لوقف حرب الابادة على غزة، في وقت لا يوفر العدو فرصة إلا ويؤكد نيته في ضرب المقاومة اللبنانية التي لا تزال وحدها تملك قدرة الردع على اي عدوان يقوم به وتمنعه من تحقيق حلمه بإعادة سيطرته على لبنان، وهو الذي يراهن على تصفية الحساب مع هذه المقاومة التي حطمت أسطورة جيشه في حرب تحرير لبنان عام 2000".
وختم بدعوة اللبنانيين إلى أن "يكونوا على ثقة كبيرة بالمقاومة، وهي التي تخوض معركة المواجهة بكل حكمة، والتي أثبتت ولا تزال انها حريصة كل الحرص على مصلحة هذا الوطن وعلى أهله وناسه جميعا".
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