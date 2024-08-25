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لبنان

للتداول في تطورات الأوضاع الميدانية.. وزير الصحة يزور مقر خلية الأزمة في بيروت غداً

Lebanon 24
25-08-2024 | 10:17
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يتفقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في العاشرة من صباح غد الإثنين، مقر خلية الأزمة في بيروت في مبنى بلدية العاصمة، ويعقد اجتماعا معها.

وسيعقد الاجتماع بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، للتداول في تطورات الأوضاع الميدانية والتحسب لأي حاجات مستقبلية ممكنة متصلة بالنازحين وأماكن إيوائهم.
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