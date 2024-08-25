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لبنان

وفاة الرئيس سليم الحص ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ينعاه

Lebanon 24
25-08-2024 | 10:30
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صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي: "بكل حزن وأسى، انعي الى اللبنانيين دولة الرئيس سليم الحص الذي رحل  في أصعب وادق مرحلة يحتاج فيها لبنان الى ضميره وحسه الوطني والعروبي والى حكمته ورصانته وحسن ادارته الشأن العام.    
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الكتابة عن الرئيس سليم الحص مهمة صعبة وسهلة في الوقت ذاته. صعبة لأن كل الكلمات لا تفيه حقه، وسهلة لأنه بحر من العطاء في حياته المهنية.
كان اقتصاديا بارزا ومثال الخبرة والاخلاق والعلم ، يضع المصلحة العليا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار وكان متجرداً وموضوعياً ودستورياً بامتياز.
الرئيس الحص الذي وصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه رجل عصامي بنى نفسه بنفسه ليصل إلى أعلى درجات العلم، وأرفع المناصب، ليكون رئيس حكومة ناجحاً في لبنان، ويستحق بعد سنوات من العطاء والتضحية لقب" ضمير لبنان" ويدخل الى الابد في وجدان اللبنانيين .
رحمه الله واسكنه فسيح جنّاته."


لبنان

تعازي ووفيات

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