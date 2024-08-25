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لبنان

لبنان يودع غدا الرئيس الحص

Lebanon 24
25-08-2024 | 12:34
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غيب المت اليوم رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص عن عمر يناهز الـ 95 عاماً.
يصلى على جثمانه بعد صلاة ظهر يوم الاثنين 26 آب 2024 في مسجد الامام الاوزاعي ويوارى الثرى في مدافن مقام الامام الاوزاعي. 
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تقبل التعازي بعد الدفن في قاعة الدكتور محيي الدين برغوت – مسجد الخاشقجي وذلك من الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساء.
ويومي الثلاثاء والاربعاء في قاعة الدكتور محيي الدين برغوت – مسجد الخاشقجي وذلك من الساعة الواحدة ظهرا ولغاية الساعة السابعة مساء للرجال والنساء.

لبنان

تعازي ووفيات

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