في عيون السمك.. اشكال يتطور الى اطلاق نار

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وقع اشكال في منطقة عيون السمك في الضنية داخل احدى الاستراحات بين كل من المدعو "م.ي" وابنه "ض.ي" من جهه وبين المدعو "ع.م" و "ل.م" من جهه اخرى ، تطور الى عراك وتضارب بالايدي والعصي واطلاق نار من سلاح حربي في الهواء من قبل "ض.ي" نتج عنه اصابة "ل.م" في رأسه جراء تلقيه عصا على رأسه جرى نقله الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة لتلقي العلاج، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".واشارت المعلومات الى ان الاشكال هو فردي بين الاطراف.