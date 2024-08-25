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لبنان

اشكال في باب الرمل في طرابلس.. والجيش يتدخل

Lebanon 24
25-08-2024 | 13:36
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تطور اشكال فردي بين عدد من الشبان داخل احد المقاهي في منطقة باب الرمل في طرابلس بالقرب من مقهى موسى، الى تضارب وتحطيم للمقهى، من دون وقوع اصابات بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

وتوجهت قوة من الجيش الى المكان وعملت على تعقب متسببي الاشكال تمهيداً لتوقيفهم بعد ان لاذوا بالقرار.
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