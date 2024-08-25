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لبنان

ميقاتي في اتصال مع وزير الخارجية البريطاني: مدخل الحل هو في تطبيق القرارات الدولية والزام اسرائيل بوقف خروقاتها

Lebanon 24
25-08-2024 | 13:49
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اليوم إتصالا من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في التطورات المستجدة والوضع في جنوب لبنان. 
وكان تشديد مشترك على اولوية وقف التوترات لمنع انفلات الوضع الى الحرب الشاملة.
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 وشدد رئيس الحكومة خلال الاتصال على "ان مدخل الحل هو في تطبيق القرارات الدولية والزام اسرائيل بوقف خروقاتها المستمرة وتعدياتها".
 
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