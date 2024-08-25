مسيّرة اسرائيلية استهدفت مجرى الليطاني بين زوطر الشرقية ودير سريان

استهدفت مسيرة اسرائيلية، مساء اليوم الاحد بصاروخ موجه مجرى نهر الليطاني بين بلدتي زوطر الشرقية ودير سريان، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في النبطية.





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