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لبنان

مسيّرة اسرائيلية استهدفت مجرى الليطاني بين زوطر الشرقية ودير سريان

Lebanon 24
25-08-2024 | 14:39
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استهدفت مسيرة اسرائيلية، مساء اليوم الاحد بصاروخ موجه مجرى نهر الليطاني بين بلدتي  زوطر الشرقية ودير سريان، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في النبطية.

 
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