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لبنان

رئاسة مجلس الوزراء تنعى الرئيس الحص.. وتحديد لمراسم الدفن والعزاء

Lebanon 24
25-08-2024 | 15:21
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نعت رئاسة مجلس الوزراء دولة رئيس مجلس الوزراء الاسبق الدكتور سليم الحص، وأعلنت الترتيبات الخاصة بمراسم الدفن والتعزية الرسمية.
للاطلاع على الترتيبات الخاصة اضغط هنا
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