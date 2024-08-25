توقف للعمل في السرايا الحكومية غداً

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اعلنت رئاسة مجلس الوزراء التوقف عن العمل غداً اعتباراً من الساعة 11 من قبل الظهر ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر حداداً على وفاة الرئيس الاسبق للحكومة سليم الحص.لقراءة المذكرة اضغط