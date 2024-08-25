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لبنان

توقف للعمل في السرايا الحكومية غداً

Lebanon 24
25-08-2024 | 15:24
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اعلنت رئاسة مجلس الوزراء التوقف عن العمل غداً اعتباراً من الساعة 11 من قبل الظهر ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر حداداً على وفاة الرئيس الاسبق للحكومة سليم الحص.
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