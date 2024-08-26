السفارة البرازيلية في لبنان أوصت رعاياها بالمغادرة

أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان، أنها "تتابع بقلق بالغ تصعيد التوترات الذي شهدته لبنان وإسرائيل الليلة الماضية، مع شن إسرائيل هجمات على أهداف في جنوب لبنان وإطلاق حزب الله صواريخ على الأراضي الإسرائيلية".

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وحثت "كل الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل تجنب تصعيد الأعمال العدائية في المنطقة وانتشار الصراع إلى بقية أنحاء الشرق الأوسط".

ونصحت مواطنيها "بعدم السفر إلى المنطقة".

بدورها أعلنت سفارة البرازيل في لبنان في تحديث على "فايسبوك" أنها "تتابع عن كثب تزايد الأعمال العدائية في مناطق من البلاد، وهي ملتزمة تقديم التوجيهات اللازمة للجالية".

ودعت الى عدم السفر الى لبنان، وأوصت "المقيمين فيه أو العابرين من خلاله بمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

أما بالنسبة "للمواطنين البرازيليين الذين قرروا البقاء في لبنان، فدعتهم الى عدم البقاء في جنوب البلاد، أو في المناطق الحدودية، أو في المناطق الأخرى المعتبرة خطرة".