"أف 35 " ومروحية قتالية.. إسرائيل تنشر صور الطائرات التي استهدفت حزب الله (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية فيديو حول الضربات التي شهدتها الحدود اللبنانية أمس الأحد.



وأظهر الفيديو الذي نشر على حساب الوزارة في منصة إكس مساء أمس الأحد، صوراً لما قال الجيش الإسرائيلي إنها ضربات على مواقع لحزب الله جنوب لبنان.



كما بين المقطع اعتراض طائرة بدون طيار بواسطة مروحية قتالية، واتصالات لاسلكية من الضربات، وإعادة تزويد الطائرات بالوقود في السماء اللبنانية.



كذلك، ظهرت في المقطع طائرة أف 35، ومروحية قتالية.

WATCH how the IAF acted precisely today to stop a large-scale terrorist attack from Hezbollah.



Our operation in Lebanon targeted the terrorist infrastructure Hezbollah planned to use against us, protecting Israeli families and homes. pic.twitter.com/2J3sqAnFWB — Israel Defense Forces (@IDF) August 25, 2024 Advertisement

100 مقاتلة

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أن ما يقارب 100 مقاتلة شاركت في تلك الضربات التي استبقت "هجوماً كبيرا" كان مقررا لحزب الله.



كما أضاف أنه تم تدمير مئات (بعد أن أعلن سابقا أنها 6 آلاف) منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله.



فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن الولايات المتحدة شاركت معلومات استخباراتية حول تجهيزات حزب الله ومواقعه أيضاً. وقال مسؤول في البنتاغون إن بلاده لم تشارك بشكل مباشر في العملية الإسرائيلية، لكنها قدمت بعض الدعم الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاع.



في حين أكد حزب الله أنه أطلق 340 صاروخاً فضلا عن مسيرات على الشمال الإسرائيلي، كما ضرب قاعدة غيلوت العسكرية (8200) في شمال تل أبيب، وهو ما نفاه الجانب الإسرائيلي مؤكداً أن أي قاعدة أو ثكنة عسكرية لم تصب سواء في تل أبيب ومحيطها أو في الشمال.



وكانت التقديرات العسكرية الاستخباراتية في إسرائيل أفادت بأن حزب الله خطط لاستهداف مراكز استخباراتية في منطقة غليلوت بتل أبيب، منها مقر الموساد وقاعدة 8200، علماً أنه سبق وتم إخلاء الموقعين جزئياً.



التصعيد انتهى

يذكر أنه على الرغم من القلق الدولي الذي خلفته تلك المواجهات أمس، إلا أن الطرفين تبادلا الرسائل عبر عدد من الوسطاء بأن التصعيد انتهى.(العربية)



