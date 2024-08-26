Advertisement

لبنان

ثلاثة أهداف وراء خطوة "حزب الله": ماذا عن "ضابطة الايقاع"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-08-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1239010-638602564358939059.jpg
Doc-P-1239010-638602564358939059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر إستشاري عقب الرد والرد الإستباقي بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بأن خطوة "حزب الله" جاءت مدروسة متوازنة بهدف إظهار قدرته على الرد ولو كان ردا أوليا، وارضاء "جمهور المقاومة" الذي إنتظر الرد منذ الساعة الأولى بعد إعلان اغتيال فؤاد شكر. كما أراد الحزب عدم الإنزلاق الى الحرب الكبرى كونه في غنى عنها حالياً من أجل بيئته وتداعيات الحرب عليها، كما أن القيادة العسكرية الأميركية كانت ضابطة للإيقاع وربما تكون أعطت الجانب الإسرائيلي بعض الإحداثيات عن أماكن منصات الصواريخ لتعطيلها لكي لا يكون الرد متفلتا.
Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-08-26
02:22 | 2024-08-26
02:15 | 2024-08-26
02:07 | 2024-08-26
02:00 | 2024-08-26
02:00 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24