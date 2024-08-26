المعارضون العونيون منزعجون: خذلونا

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لا يزال النواب العونيون الذين استقالوا او اقيلوا من "التيار الوطني الحر" يعبّرون في مجالسهم الخاصة عن انزعاجهم من عدد من النواب في "تكتل لبنان القوي" الذين كانوا يعارضون توجهات رئيس "التيار" جبران باسيل لكنهم لم يتقدموا باستقالاتهم.ووفق المصادر فإن تهديد البعض بالاستقالة مستمر منذ اسابيع لكنه لم يحصل حتى الساعة، علما ان باسيل لم يظهر للحظة اي تمسك بهذا النائب او ذاك بل يفضل خروجهم من "التيار" قبل الانتخابات النيابية المقبلة.وتعتبر المصادر ان بعض النواب سيفقدون "صدقيتهم" في حال لم يستقيلوا بأنفسهم او اقالهم باسيل قبل قيامهم بأي خطوة لانهم سيخسرون رفاقهم المعارضين ولن يربحوا باسيل.